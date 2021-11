Spalletti: “Non capisco perchè qualcuno crede che l’Europa League non ci interessi…”

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande sull’importanza dell’Europa League per il suo Napoli. Ecco le sue parole alla vigilia del match contro il Legia Varsavia:

“Abbiamo una rosa che ci permette di fare turnover ma siamo venuti qui per tentare di vincere la partita. Ci teniamo all’Europa League e sappiamo che la partita di domani sarà una gara difficile. Non capisco perché credete che noi non teniamo a questa competizione. Secondo voi dico ai miei giocatori, anche rientrati da un infortunio, che non mi interessa una competizione. Sarebbe sbagliato dal punto di vista professionale per un allenatore. I giocatori devono esprimere le loro qualità all’interno di un contesto reale”.