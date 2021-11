Regione Campania – Prolungata l’allerta gialla fino a domani

La protezione civile della Regione Campania ha deciso, dopo attente analisi, di prolungare l’allerta meteo gialla in tutta la regione. Infatti, negli ultimi giorni, si stanno abbattendo violente piogge con raffiche di vento su tutta la regione. Come comunicato anche dall’ANSA alcune zone saranno di colore arancione: “Attualmente è’ in vigore fino alle 8 di domani mattina l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile con le seguenti specifiche – livello Arancione sulle zone 1,2,3 e 5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele)”