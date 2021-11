Il Milan non riesce a vincere in Champions League e con il Porto non si va oltre il pareggio, il difensore Alessio Romagnoli commenta così a Milan TV:

“Ci abbiamo provato nonostante il brutto primo tempo, lo dimostra l’atteggiamento della ripresa. Non molliamo anche se la Champions è molto difficile e vincere era importante. Guardiamo le altre ma ci affidiamo alla matematica, volevamo regalare una gioia ai tifosi ma puntiamo al derby ora”