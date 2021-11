Il mercato del Napoli potrebbe regalare qualche colpo a gennaio. Il mancato acquisto in estate in un terzino sinistro si fa sentire, e tra i principali nomi in lista c’è quello di Reinildo Mandava. Ma il 27enne mozambicano del Lille non piace solamente al Napoli; secondo Calciomercato.com, infatti, su di lui ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.