Maradona, all’asta tutti i suoi beni: il ricavato ai suoi figli

Lo riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera che ci racconta l’ultime sull’eredità del fuoriclasse argentino:

“Dall’Argentina arrivano novità importanti sull’eredità di Diego Armando Maradona. I beni del Pibe de Oro andranno all’asta il 19 dicembre e il ricavato andrà ai cinque figli: Diego junior, Dalma e Giannina, Jana e Dieguito Fernando.

Tutto questo al netto dei debiti lasciati dal fuoriclasse argentino e in attesa delle istruttorie per il riconoscimento della paternità di altri tre figli. Questo è quanto ha deciso il giudice Susana Tedesco, che ha dato il via libera alla richiesta degli eredi, a quasi un anno dalla scomparsa di Maradona”.