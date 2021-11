Legia Varsavia-Napoli, Spalletti annuncia un titolare in difesa

Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia di Legia Varsavia-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato anche della formazione annunciando di fatto la titolarità di Juan Jesus a meno di sorprese. Di seguito le sue parole:

“I giocatori non devono pensare ai minuti giocati, ma solamente al contributo che danno alla squadra quando entrano in campo. Tutti i tesserati del Napoli anno la possibilità di dare il loro aiuto in campo e con i 5 cambi tutti hanno la possibilità di farsi vedere. Juan Jesus è un giocatore ottimo e incredibilmente fisico. Domani sarà titolare ma tutto dipenderà dalle condizioni del giocatore e c’è la possibilità che venga sostituito. Dal punto di vista fisico, naturalmente, non ho niente da dire: è un animale!”.