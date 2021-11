Legia Varsavia-Napoli, quarta sfida in Europa per gli uomini di Spalletti. Sarà importante vincere per continuare il cammino in Europa League. Gli azzurri sfideranno i polacchi in casa domani alle ore 18.45 alla Pepsi Arena.

Sarà possibile vedere il match in diretta tv sui canali di Sky (Sky Sport Uno/numero 201 e Sky Sport/numero 252 del satellite) e in streaming su Sky Go o Now Tv. I tifosi partenopei potranno seguire la partita anche in diretta streaming su DAZN.