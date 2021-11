Legia, Mladenovic: “Aspettiamo molto questa gara, non abbiamo paura”

Il difensore del Legia Varsavia, Filip Mladenovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli:

“L’avversario che mi fa più paura? Non temo nessuno degli azzurri, non è nel mio dna, sono cosciente di affrontare dei giocatori molto forti che danno prestigio all’Europa League. Aspettiamo molto questa gara, non c’è niente di cui avere paura. Penso che possa essere una bella partita, sarà importante riuscire a fermare gli attaccanti del Napoli”.

“Non attraversiamo un bel momento, ma abbiamo voglia di riscatto. Sto bene dal punto di vista fisico. Il problema è generale: tutta la squadra non vive un buon momento di forma e questo non possiamo nasconderlo. Trovero la soluzione ai nostri problemi, un solo calciatore non basta, è sempre il gruppo a fare la differenza. Siamo in crisi, inutile nasconderlo, ma ne possiamo uscire insieme. Non ho problemi al ginocchio, nego di avere guai fisici”.