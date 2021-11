Juventus, Moggi a sorpresa: “Zenit? avversario poco attendibile”

La Juventus ritrova un mezzo sorriso dopo la vittoria sullo Zenit e spera in un rilancio visto il momento estremamente particolare della squadra. A sorpresa però arrivano le parole di Moggi a Radio Bianconera, l’ex di turno è parso decisamente controcorrente:

“La Fiorentina potrà dare davvero qualche indicazione, la partita può portare conferme, anche se molto dipende dalle motivazioni. Non mi fido del risultato di ieri, lo Zenit non è un avversario attendibile, la Juve può far meglio anche grazie al talento di Dybala. Il centrocampo però va gestito e Allegri dovrà trovare soluzioni”.