Il Mattino – Rinnovo Insigne: manca l’accordo, il dubbio in casa Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne.

Il quotidiano si focalizza sulla questione in merito al rinnovo del capitano partenopeo, sottolineando come tra lui e il club azzurro non sia ancora arrivato il giusto accordo.

L’attaccante azzurro vorrebbe proseguire la sua carriera con la maglia del Napoli. Allo stesso modo, la società vorrebbe che il giocatore rimanesse in squadra. Manca, però, l’intesa economica.

Come riportato dal giornale, pare infatti che, l’avvicinamento tra le parti sotto il profilo monetario, non ci sia stato.

Dunque, la situazione resta in stand by. Da valutare se si giungerà ad un compromesso vantaggioso per ambo i versanti.