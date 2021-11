Il Mattino – Corsa scudetto: il Napoli fa concorrenza a Milan ed Inter

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su quella che risulta essere la lotta scudetto, in base a queste prime 11 giornate di campionato.

Il quotidiano evidenzia una corsa a tre tra Napoli, Milan ed Inter.

La squadra di Luciano Spalletti sta dimostrando di essere in ottima condizione, considerando anche l’entusiasmo e la compattezza del gruppo azzurro. Prima in classifica a pari punti con il team di Stefano Pioli. Nonostante gli infortuni che hanno coinvolto diversi giocatori della rosa, l’allenatore rossonero prosegue con la sua scia di risultati positivi, così come Inzaghi con i nerazzurri. L’ex tecnico della Lazio sta dando continuità ai suoi, i quali portano a casa punti importanti per inseguire le attuali prime due.

Dunque, per il momento, si presume una sfida triangolare. Da valutare se ci saranno altre big che sopraggiungeranno per la conquista del titolo.