Il Mattino – Capello: “Napoli, questo è l’anno giusto per voi…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Fabio Capello.

L’ex allenatore di Juventus e Milan si sofferma sul Napoli e sulla possibilità che la squadra partenopea vinca lo scudetto.

Queste le parole di Capello: “Io in estate ero stato chiaro: se De Laurentiis non vende Koulibaly o qualcuno dei suoi

big è una delle grandi favorite per lo scudetto. Ora facile a dirsi vedendo come si muovono gli azzurri in campo, vedendo la continuità dei loro risultati e la personalità con cui giocano”.

In seguito, alcune considerazioni sul team: “Il Napoli è una squadra che ha tutto ed è giustamente in testa. Tutto vuol dire che ha equilibrio, una difesa forte, un attacco pieno di fantasia e qualità. E una guida sicura di un tecnico che è riuscito a trasmettere subito la fiducia per poter essere competitivi”.

Su Spalletti dice: “Ha avuto la forza di indirizzare il gruppo psicologicamente ma anche tecnicamente nella direzione giusta. Quello che sta facendo non mi sorprende, ma ripeto: il rischio è la gestione dell’ euforia”.