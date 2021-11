Il nuovo allenatore del Legia Varsavia, Marek Golebiewski, durante la conferenza stampa prima di Legia Varsavia-Napoli ha spiegato che sa bene come giocare contro il Napoli e come contrastare lo “stratega” Spalletti.

Queste le dichiarazioni del tecnico: “Ho la mia idea su come giocare, dobbiamo essere efficaci perché il Napoli è una squadra molto veloce. Dobbiamo giocare al 100% in fase difensiva, se qualcuno non è concentrato avremo dei problemi. Ho fatto l’analisi della gara con i ragazzi, per domani tutti pensano che il Napoli sarà migliore ma i miei giocatori sanno che atteggiamento avere per questa gara. I nostri tifosi ci aiuteranno, saremmo felici anche dopo la fine della gara”.