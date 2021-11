Fiorentina, sogni a tinte bianconere per Dusan Vlahovic

Farà discutere ancora per molto la situazione Vlahovic-Fiorentina, il calciatore serbo non rinnoverà infatti con la viola, come annunciato dallo stesso presidente Commisso. Nel frattempo si scatenano le prime aste “virtuali” tra le pretendenti, ma in pole sembra esserci sempre la Juventus. Stando a quanto appreso dal portale Il Bianconero, la squadra di Allegri rappresenterebbe la prima scelta per Vlahovic nonostante la richiesta da 75 milioni di euro, nel frattempo il calciatore risponde sul campo trascinando ampiamente la Fiorentina ai piani alti della classifica.