Fedele: “Petagna dovrebbe avere più spazio. Scudetto? Vi dico la mia”

Enrico Fedele è stato intervistato dai microfoni di Radio Marte. Il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La partita di domani sera ha il suo spessore, ma il campionato è ancora lungo. L’obiettivo è arrivare primi nel girone e non penso che Insigne e Fabian Ruiz siano stati esclusi per scelta tecnica.

Osimhen non dovrebbe giocare nemmeno contro il Verona. Petagna o Mertens? Penso che giochi Petagna con Elmas sottopunta e Lozano e Politano sulle fasce. Il belga non ha una buona condizione fisica, deve ancora recuperare. Petagna al momento si fa preferire perché è un’alternativa al contropiede, si gioca in maniera diversa.

Difesa a 3 contro il Verona? Potrebbe giocare anche Di Lorenzo centrale con Juan Jesus a sinistra, altrimenti Juan Jesus centrale con Rrahmani. Il Napoli può arrivare in fondo il suo avversario per il titolo sarà il Milan”.