Damiani: “Manolas non è in forma né fisicamente né mentalmente”

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore del Napoli e della Juventus, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, per parlare del momento che vivono le squadre italiane:

“ll Milan affronterà una partita decisiva, i ragazzi sono in forma e hanno ancora qualche speranza di approdare agli ottavi di finale di Champions. Sarà difficile, inutile girarci intorno, ma bisogna pensare partita per partita ed iniziare a vincere stasera. L’Inter, invece, è indietro in campionato ma in Coppa ha fatto un grandissimo percorso, anche grazie alla maggiore esperienza della rosa. Il Napoli, anche grazie a Spalletti, si giocherà lo Scudetto fino alla fine e, insieme ai rossoneri, sono le più accreditate alla vittoria finale”.

Inoltre, Damiani, ha aggiunto: “Luciano ha dato certezze alla squadra, una idea di gioco, e ha migliorato molto la fase difensiva. Grazie a lui, Koulibaly è ritornato quello di due anni fa, un vero fenomeno. Al fianco di Kalidou ci sta meglio Rrahmani, sia per caratteristiche tecniche che per convinzione. In questo momento, Manolas non è in forma né fisicamente né mentalmente”.

Su Osimhen ha aggiunto: “È fantastico, io lo conoscevo già, ma è migliorato tantissimo dai tempi del Lille, sia sotto il profilo realizzativo che dal punto di vista tattico. Ha imparato a muoversi ed a giocare per la squadra. Non credevo si sarebbe integrato così velocemente nel calcio italiano, mi ha stupito. Ha una fisicità devastante, ma deve migliorare ancora sotto il profilo tecnico: sbaglia ancora troppi stop”.