Corriere dello Sport – Manolas ha intenzione di riprendersi Napoli

Il Corriere dello Sport quest’oggi ha parlato della situazione Manolas. Il centrale greco, quest’estate era sul punto di lasciare il Napoli direzione casa, all’Olympiacos. Per una serie di ragioni è rimasto all’ombra del Vesuvio ma dopo un filotto di prestazioni non esaltanti e complice il disastroso errore contro la Juventus, non è rimasto altro che la panchina.

Inoltre il calciatore ha subito anche qualche problema fisico che lo sta tenendo lontano dai campi. Il difensore azzurro però ha accantonato, per il momento, l’idea di tornare a casa e ha confidato a degli amici la sua voglia di riconquistare la fiducia di Luciano Spalletti e dei tifosi partenopei.