Compagnoni: “Il Napoli domani sera può comunque schierare una formazione competitiva”

Maurizio Compagnoni è stato intervistato dai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Il telecronista di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lista convocati di mister Spalletti che vede fuori due titolari: Fabian Ruiz e Insigne. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli? È evidente che Spalletti stia pensando già la partita con il Verona. Non convocare alcuni giocatori importanti per lasciarli recuperare credo sia giusto. In certi casi, la trasferta incide di più sul fisico rispetto alla partita in sé. Guardando la rosa del Napoli, in ogni caso è possibile schierare una formazione competitiva”.