Claudio Lotito svela: “Ecco per chi tiferò domenica”

Il prossimo turno di Serie A porterà in scena la sfida tra Lazio e Salernitana, incrocio con il recentissimo passato del presidente Claudio Lotito. Quest’ultimo non ha perso occasione per spendere qualche parola a proposito della vicenda che lo ha visto coinvolto e sul match. Così Lotito intervistato per il quotidiano “La Città”:

“Salernitana? Attualmente ci sono dei procedimenti in corso e la FIGC ha stabilito chiaramente le modalità di cessione della società. La norma richiede oggettività ed io devo restare esterno alla vicenda, sono però dispiaciuto per le voci diffuse che hanno cancellato quanto fatto per il club. Vi posso dire che domenica tiferò per la Lazio, mi hanno portato via la Salernitana”.