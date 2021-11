Ciambrello: “Gli azzurri, col Verona, giocheranno in trasferta”

Il giornalista Samuele Ciambrello ha rilasciato alcune dichiarazione a Kiss Kiss Napoli, parlando della sfida contro il Verona:

“Gli azzurri, col Verona, giocheranno in trasferta. Dico questo perché ci saranno centinaia di supporters dell’Hellas, ma mancherà il tifo più caldo dello stadio Diego Armando Maradona: quello delle curve. Il mio appello è questo: fate in modo che i ragazzi del tifo organizzato tornino a popolare gli spalti. Sarebbe importantissimo anche per Luciano Spalletti e i suoi ragazzi”.

Ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in radio: “Ho inviato un messaggio a Luciano Spalletti. Gli ho chiesto di non preparare una gara di assalto contro il Verona. O meglio: gli ho detto di fare una gara d’assalto contro il Verona, ma solo per una parte del match. Magari gli diamo subito tre goal e poi allentiamo i ritmi. La vittoria contro l’Hellas è di fondamentale importanza per i partenopei nella lotta per il primato”.