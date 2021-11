CdS – I titolari contro il Legia, C’è Juan Jesus, torna Insigne

Ecco secondo il Corriere dello Sport le scelte di Luciano Spalletti per la sfida di domani contro il Legia Varsavia:

“Insigne ci ha messo niente a smaltire il problema che l’ha escluso dal derby e l’Europa per lui, ripensando soprattutto alla semifinale del 2015, è un rimpianto da cancellare: Varsavia è un’opportunità da valutare, però dopo aver sentito il richiamo del corpo e i messaggi che invierà nella rifinitura e poi nel clima tutt’altro che invitante che attenderà la squadra.

E qualcosa dovrà cambiare, in una formazione nella quale non ci sarà Mario Rui, che deve scontare la seconda giornata di squalifica: Juan Jesus a sinistra, quasi sicuramente, con Rrahmani e Koulibaly al centro, dinnanzi a Meret, non avendo Manolas ancora recuperato. Il resto verrà da sé, in una rotazione che si può desumere ma senza esagerare, perché l’Europa League è un obiettivo a cui Spalletti strizza l’occhio, evitando di lasciarsi distrarre – per una sera – dal campionato”.