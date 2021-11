La tentazione di intervenire nel mercato di gennaio esiste, eccome, ci sono anche nomi ricorrenti e contatti frequenti tenuti vivi.

Tra tutti, il nome che spicca è Mandava del Lille. La soluzione ideale sarebbe acquistarlo a giugno a parametro zero, con Ghoulam che andrà via anche lui in scadenza. Tuttavia, Giuntoli farà di tutto per mettere pressione al club francese e acquistare a prezzo di saldo il terzino sinistro.

Fonte: Corriere dello Sport