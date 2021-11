Bonetti: “Napoli e Milan Favorite per lo scudetto. Vi dico la mia”

Ivano Bonetti è stato ospite nel corso della trasmissione “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio. L’allenatore ed ex calciatore di Juventus ed Atalanta ha analizzato le prestazioni delle squadre questa prima parte di campionato. Ecco quanto dichiarato sul Napoli di Spalletti:

“Per la Juve non sarà facile puntare allo Scudetto, Napoli e Milan sono sicuramente più favorite. Sono due grandi squadre di spessore ed iniziano a crederci. Hanno anche gli allenatori giusti per poter continuare a mantenere il primo posto in classifica.

Dopo di loro c’è l’Inter. Inzaghi ha a disposizione una rosa importante e in più sono i campioni in carica”.