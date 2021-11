Ventola: “Napoli senza Osimhen fa fatica, ora meglio Petagna che Mertens”

Nicola Ventola, exa attaccante di Inter e Bari, durante la BoboTv ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti e della vittoria sulla Salernitana:

“Il Napoli fa fatica senza un’attaccante fisico e che dia profondità, come Osimhen. Con la Salernitana avrei messo Petagna e non Mertens. Non è un caso che sia arrivato il gol dopo il suo ingresso, ha creato più occasioni, cosa che nel primo tempo con Mertens non faceva. Alcuni giocatori non hanno giocato bene come nelle altre partite proprio perché c’era questo problema che mancava una prima punta con determinate caratteristiche”.