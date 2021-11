Paolo Cannavaro: “Il Napoli può vincere lo Scudetto! Osimhen? Può diventare il nuovo Drogba”

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato una breve intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del campionato del Napoli. Le sue parole:

“È l’anno buono, il Napoli può davvero vincere lo scudetto. Non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Dopo 11 giornate non vedo squadre più solide degli azzurri, sono convinto che il Napoli sia più forte anche del Milan. Parlo anche di equilibri, non solo dell’ottima partenza. E lo penso ancor di più dopo aver visto come hanno vinto il derby: contro un avversario che ha dato il meglio di sé. Se giochi tre partite a settimana è impossibile essere sempre brillante, e un campionato lo vince sempre la squadra che prende i tre punti anche in questo tipo di partite”.

SU OSIMHEN – “È uno dei migliori attaccanti d’Europa, e può diventare uno dei più forti al mondo. Credo che Victor possa diventare il nuovo Drogba. Lo spero per il Napoli”.