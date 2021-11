Milan, Kjaer: “Il Napoli sembra molto forte, ma è ancora presto per parlare”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sport, in cui ha parlato dei rossoneri, del suo rinnovo ma anche del Napoli e della lotta Scudetto. Le sue parole:

“Sono molto soddisfatto dell’inizio della stagione, siamo in un buon posto in classifica. Siamo difficili da battere e abbiamo mostrato maturità. Abbiamo aggiunto qualità alla squadra in estate e naturalmente ora stiamo lottando per il titolo. Ho però detto all’inizio della stagione che avevamo bisogno di migliorare il secondo posto dello scorso anno, quindi rimane solo un posto da raggiungere”.

SUL NAPOLI – “Il Napoli sembra molto forte, offrono un ottimo calcio. È ancora presto per parlare, ci sono diversi fattori e dinamiche che possono avere un impatto su un’intera stagione, per esempio virus e infortuni: con due o tre brutti infortuni puoi perdere sei o sette partite cruciali”.