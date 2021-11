Mario Rui non sarà a disposizione giovedì per la trasferta a Varsavia contro il Legia. Il terzino del Napoli, infatti, è stato squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato durante Napoli-Spartak Mosca della seconda giornata di Europa League. Quindi, il portoghese terminerà il periodo di squalifica al termine della sfida in Polonia.