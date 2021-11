Il Mattino – Il Napoli spicca per solidità: ogni reparto si muove a memoria

Il Napoli a cui stiamo assistendo è una squadra davvero solida.

La squadra di Spalletti dispone di tantissimi punti di forza, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino. Dal portiere agli attaccanti, ognuno ha un ruolo ben definito in uno scacchiere designato minuziosamente: dalla personalità di Ospina alla leadership di Koulibaly per poi arrivare alla sorpresa chiamata Anguissa. Tutto a sorpresa, almeno dopo il finale di stagione scorso tra mille rimpianti e un deficit sacrosanto di identità sbriciolata dal Verona di Ivan Juric al Maradona nell’ultima giornata di campionato; i risultati parlano chiaro e l’imbattibilità in campionato chiude il cerchio.