Il Mattino – I tifosi azzurri attendono il goal di Ciro Mertens: il belga nutre una speranza

Dries Ciro Mertens non va in rete da troppo tempo.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, i tifosi azzurri attendono una sua marcatura per tornare ad urlare il suo nome allo stadio Maradona: con la notizia di Ciro, suo figlio, la speranza più grande dell’attaccante belga sarebbe quella di festeggiare la sua nascita a marzo con una via del goal decisamente ritrovata; non accetterebbe un declino in concomitanza dell’arrivo della sua prima piccola creatura. L’intervento alla spalla ne ha comportato un leggero declino che il campo dovrà smentire, con le sue fiammate che tanto hanno fatto impazzire i tifosi partenopei fin dal suo arrivo.