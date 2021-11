Il Mattino – Due cambi a centrocampo: le scelte in vista dell’Europa League

Spalletti starebbe pensando ad alcuni cambi in vista del Legia Varsavia.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, due su tre sarebbero proprio in mediana: Demme e Elmas potrebbero scalzare uno tra Fabiàn e Anguissa e Zielinski. In attacco Petagna potrebbe far sedere in panchina Dries Mertens dopo la titolarità nel Derby, stesso discorso in difesa con Juan Jesus che potrebbe sostituire Rrahmani o fargli compagnia nel duetto centrale. Di sicuro andrà in scena qualche cambio in vista della gara delicata contro il Verona(nella quale potrebbe tornare anche Victor Osimhen dopo il forfait di Salerno).

Spalletti valuta anche Meret in porta, nei piccoli “stravolgimenti” in terra polacca.