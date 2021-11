Il Mattino – Ballottaggio in porta per il Legia: sfida aperta tra Ospina e Meret

Ospina e Meret si giocano il posto da titolare contro il Legia Varsavia.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, la decisione sul portiere non è stata ancora presa e questo potrebbe favorire anche il portiere azzurro e dell’Italia. Il quotidiano sottolinea anche la pazienza dell’estremo difensore azzurro, che starebbe aspettando il momento giusto per sostituire Ospina senza alcun tipo di ansia: una situazione ideale per rendere al meglio e rispondere presente alle chiamate di mister Spalletti, che si servirà ancora di lui in futuro per difendere i pali azzurri.