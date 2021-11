Giudice Sportivo – Salata sanzione alla Salernitana e non solo: i motivi

Il giudice sportivo, oltre agli squalificati per il prossimo turno di campionato, ha diramato anche le sanzioni che colpiranno diversi club di Serie A. Su tutte l’Atalanta ha ricevuto un ammenda di ben 25 mila euro per aver lanciato ripetutamente in campo numerosi oggetti, uno dei quali ha colpito anche il portiere della Lazio: Pepe Reina.

Per lo stesso motivo ma con un importo diverso, è arrivata anche la sanzione per la Salernitana. Secondo il giudice sportivo infatti i granata dovranno saldare un ammenda da 4 mila euro. I sostenitori campani infatti sono rei di aver “lanciato, all’inizio della gara, due accendini nel recinto di giuoco“.