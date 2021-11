Antonio Floro Flores, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio Station, soffermandosi sulla stagione di Dries Mertens in azzurro:

“Mertens? Credo che Spalletti stia gestendo benissimo la rosa. Il blasone di Mertens è importante, in qualsiasi momento può fare la differenza. Inoltre il belga aveva bisogno di minuti, per cui quale occasione migliore di una gara come quella di Salerno. Dries farà sicuramente la differenza durante l’anno”.