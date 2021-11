Ferri: “Petagna e Mertens saranno due valori aggiunti per Spalletti”

Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Mertens o Petagna? Due giocatori molto diversi, ma entrambi possono far male alle difese avversarie sfruttando le loro caratteristiche. Mertens non ha quella motivazione, quella rabbia, quel furore delle scorse stagioni. Petagna indubbiamente fa reparto da solo. Sono due giocatori su cui Spalletti per me punta molto: la stagione è lunga ed è piena di insidie, dal punto di vista degli impegni e caratteriale e se vuoi arrivare a vincere serviranno assolutamente.

Osimhen è un valore aggiunto per questa squadra e al momento spacca le partite, aggredisce quando non ha la palla, ha personalità e carisma oltre a rapidità di pensiero e giocata che pochi giocatori hanno. Spalletti ci deve assolutamente puntare, magari si augura che possa avere questa condizione per tutta la stagione“.