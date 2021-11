Dazn, Marcolin: “Il Napoli ha qualcosa in più del Milan! Il derby è stato vinto con orgoglio”

Dario Marcolin, opinionista Dazn, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte per parlare del Napoli di Spalletti. Le sue parole:

“Secondo me il Napoli ha qualcosa in più del Milan: la panchina. Questo duello tra le due squadra sa di anni ’90, è molto bello. Il Napoli ha grande cattiveria, atteggiamento, gruppo, compattezza. Gli azzurri hanno vinto tante partite tecnicamente, ma la gar sporca di ieri è stata portata a casa con l’orgoglio”.

SULL’ATTACCO – “Petagna o Mertens? Spalletti ha detto che quando arriverà gennaio, mese clou, ci penseranno. Con la Salernitana è partito con Mertens per cercare il palleggio, ma dipende anche dagli avversari. Probabilmente se Petagna avesse giocato dall’inizio il Napoli non gli avrebbe fatto arrivare tanti palloni. È stata una mossa tattica, ma anche mentale”.

SU NAPOLI-VERONA – “Ho fatto la telecronaca di Verona-Juventus, la squadra di casa mi sembrava quella di Juric: uomini a tutto campo, grande ritmo, Simeone e Caprari in grande fiducia. Bisogna capire quale scelte farà Spalletti. L’unica molto probabile mi sembra quella di Juan Jesus, se Manolas è ancora fuori. Non andrei a toccare gli equilibri mettendo Di Lorenzo centrale. Sarà una partita molto fisica, il Napoli dovrà giocare da Napoli. In casa gestirà ancora di più la palla”.

SU ZIELINSKI – “Gli infortuni gli hanno interrotto la forma fisica, ma quando sta bene può vincere da solo le partite. Lozano è un po’ in ritardo rispetto alla squadra, il fatto di entrare o non entrare lo sta pagando un po’ nella sua mente. Se non giochi tanto, una volta che ti mettono in campo vuoi dimostrare e questo ti porta a strafare”.