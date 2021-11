CorrSport – Ounas pronto al rientro contro l’Inter a San Siro

Adam Ounas è fermo ai box da diverse settimane.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, l’esterno algerino a breve dovrebbe vedere la luce in fondo al tunnel: il suo rientro, infatti, sarebbe previsto per la sfida contro l’Inter in trasferta del 21 novembre a San Siro: il match che riaprirà le danze dopo la sosta per le Nazionali e che sa di spareggio per la lotta scudetto tra due dei tre club che si stanno facendo valere in questo inizio di stagione. I suoi strappi sono importanti in un Napoli che avrà sempre più bisogno di ricambi a causa degli impegni ravvicinati.