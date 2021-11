CorrSport – Contro il Verona toccherà a Juan Jesus difendere la porta azzurra

Spalletti pensa ad una mossa tattica importante in vista del Verona.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, Manolas non starebbe ancora al meglio per partire titolare nel match delicato di domenica: oltre alla certezza Rrahmani, infatti, dovrebbe esserci l’ex difensore della Roma Juan Jesus a difendere i pali della porta azzurra in una gara davvero insidiosa. L’arrivo di Tudor sulla panchina scaligera, infatti, ha comportato un miglioramento notevole e una capacità offensiva importante: toccherà proprio al nuovo acquisto, molto probabilmente, partire dall’inizio.

Spalletti valuta seriamente il suo impiego dal principio.