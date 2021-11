CorrMezz – Insigne preservato da Spalletti: la strategia sull’utilizzo

Lorenzo Insigne è uno degli insostituibili di questa rosa e ha bisogno anche di riposo.

E’ il concetto che sta veicolando mister Spalletti e di cui parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno; il capitano del Napoli proverà ad esserci contro il Legia Varsavia ma la sua panchina contro la Salernitana è stata motivata da un affaticamento muscolare che avrebbe potuto aggravare le sue condizioni precarie. Avere a disposizione le sue magie e la sua leadership è un fattore indispensabile per il futuro di questo Napoli e il neotecnico del Napoli sa che è fondamentale non abusarne per sfruttare le sue qualità nel periodo clou della stagione.