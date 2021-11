Cirillo: “Salernitana-Napoli? La cosa che mi è piaciuta è stata..”

Stefano Cirillo, allenatore e talent scout, è intervenuto ai microfoni del I Tirapietre, sulle frequenze di Radio Amore Campania.

Ecco cosa ci ha rilasciato: “Salernitana-Napoli? La cosa che mi è piaciuta è stata la preparazione della partita, il Napoli è sceso in campo con le idee chiare, è stato capace di cambiare continuamente fronte di gioco. Bravissimo Fabian Ruiz, hanno capito che la Salernitana era arroccata al centro”.

Inoltre, Cirillo, ha aggiunto: “Io avrei messo Politano a sinistra e Lozano a destra, per guadagnare la linea di fondo, questa è la cosa che non mi è piaciuta. Io ero seduto molto vicino alla panchina del Napoli all’Arechi a Salerno, ho visto tanta serenità: ho notato questa cosa mai vista prima. Anche quando si allenavano i vari Insigne, Mertens, Petagna, ridevano, scherzavano. Ho visto una squadra molto tranquilla, al contrario di ciò che si diceva in settimana, mi ha fatto molto piacere vedere questa serenità di spogliatoio”.