Champions, Chelsea vince con fatica contro il Malmoe. Vittoria anche per il Wolfsburg contro il Salisburgo

Nelle sfide delle 18:45: il Chelsea, dopo il largo successo per 4-0 dell’andata, batte il Malmoe anche al ritorno. Decide il match una rete di Ziyech nella seconda frazione di gioco. I Blues salgono a 9 punti in classifica agganciando momentaneamente la Juve mentre gli svedesi restano a secco. Vince anche il Wolfsburg che si impone di misura, 2-1, contro il Salisburgo. Prima vittoria nella fase a gironi per i tedeschi mentre svanisce per gli ospiti la possibilità di centrare già dal quarto turno la qualificazione agli ottavi.