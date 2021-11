Cesarano: “Insigne? Polemica innescata da Spalletti: ecco perché”

Rino Cesarano, giornalista per il Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli non era in ottime condizioni a Salerno e ha giocato contro un avversario che marcava in maniera asfissiante in ogni zona di campo. Nonostante ciò, è riuscito a superare i momenti difficili”.

SU INSIGNE – “La polemica è stata innescata e infuocata da Spalletti, perché lui prima della partita ha dichiarato che si trattava di questioni interne, non aveva parlato di infortuni. È normale che un giornalista si insospettisce quando dice cose interne”.