Anguissa convocato dal Camerun: ecco le due sfide a cui parteciperà il centrocampista

Zambo Anguissa è stato convocato dal Camerun per le gare in programma il 13 e il 16 novembre.

Il centrocampista del Napoli sarà protagonista dunque anche in Nazionale nelle due sfide per le qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022: i due match in questione sono contro il Malawi e la Costa d’Avorio. In basso potete trovare l’ufficialità direttamente dal profilo ufficiale della Nazionale.