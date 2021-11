Trombetti: “So che si sta lavorando per far tornare i tifosi per la gara contro la Lazio”

Guido Trombetti, ex rettore della Federico II, è intervenuto nel nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del ritorno dei tifosi allo stadio Maradona. Le sue parole:

“Ritorno allo stadio dei tifosi? Bisogna trovare una soluzione rispettando le norme, non è possibile fare sconti. Il tifo organizzato è molto importante, va a completare la squadra. Io credo nel buonsenso di De Laurentiis e del sindaco e penso che si troverà una soluzione. Senza gli ultras lo stadio rischia di diventare un teatro. È possibile che tornino allo stadio dopo la sosta? Spero di sì, bisogna trovare una soluzione rapidamente, altrimenti il tempo passa e il campionato finisce. Ovviamente anche il tifo organizzato deve fare la sua parte. So che si sta lavorando per farli tornare entro Napoli-Lazio”.