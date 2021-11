Tacchinardi: “Oggi sappiamo come giocano Milan, Napoli e Inter, Allegri invece non ha un’idea “

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare della Serie A e in particolare del momento della Juventus. Le sue parole:

“Siamo a novembre e non ho visto una crescita nella Juve, né fisicamente né tecnicamente. Solo Dybala è in crescita. Forse la società pensava che Allegri riuscisse a tirare fuori qualcosa di meglio da questa rosa. Oggi sappiamo come giocano Milan, Napoli, Inter, ma della Juventus ancora non si capisce nulla, soprattutto a livello tattico. Allegri è un allenatore top, ma non si capisce la sua idea. Deve capire cosa c’è che non va”.