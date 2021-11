Sconcerti: “Milan e Napoli ancora in vetta a pari punti ma c’è una differenza di personalità, vi spiego”

Il noto giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, attraverso il suo consueto editoriale ha fatto il punto su quella che è la lotta per la vetta tra Napoli e Milan. Queste le sue parole: “Anche se la lotta continua ad essere ad armi pari, ieri sera ho visto una netta differenza tra le personalità delle due squadre in vetta. Il Milan è stato dominante per più di un’ora all’Olimpico dovendosi poi mettere in guardia dalla Roma solo in occasione dell’espulsione.

Il Napoli senza Osimhen e Insigne ed in un clima non amico come quello dell’Arechi ha conquistato altri tre punti che sembravano scontati prima del match ma per come si era messa la gara non lo erano affatto. Nonostante il campionato che stanno conducendo, sono sicuro che il Milan sia superiore dal punto di vista della personalità“.