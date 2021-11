Salernitana, il ds Fabiani: “Meritavamo il pareggio. Arbitraggio? Dico questo”

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida disputata contro il Napoli.

“Abbiamo disputato una grande partita, anche spinti dal pubblico che ha ricevuto i complimenti degli avversari. La sfida è stata segnata da episodi, il pareggio sarebbe stato più giusto. Riuscire a limitare il Napoli è un merito. Simy? Non ha dimenticato come si gioca a calcio. Dobbiamo ritrovare gli effettivi, ci sono diverse assenze ma tutti rispondono presente sul campo. Arbitraggio? Non ne parlo mai, il destino dipende da noi. È stato tutto sommato buono”.