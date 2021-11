Roma – La mossa Petagna salva il Napoli dal pari a Salerno!

L’edizione odierna del quotidiano Il Roma ha fatto il punto sulla partita che ha visto il Napoli trionfare contro la Salernitana nel derby. Il calcio di oggi è cambiato e , soprattutto in attacco, non sembra praticamente esserci più spazio per i cosiddetti “bassotti“. Il Napoli primo in classifica è quello targato Victor Osimhen che non disputa la partita così come il capitano. Gli azzurri partono con Mertens e Lozano dal primo con il risultato di un primo tempo noioso e confusionario con nessun tiro in porta. Basta l’ingresso di Petagna nella ripresa per riportare la gara sui giusti binari a conferma di quanto detto prima.

Vanno però fatti comunque i complimenti alla Salernitana. I granata avrebbero meritato il pareggio per come hanno interpretato i 90 minuti della sfida. Bravissimo Colantuono ad annullare Fabian Ruiz e non solo in un match che sarebbe potuto finire tranquillamente in parità.