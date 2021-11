Repubblica, l’editoriale di Corbo: “Tridente surreale. Si è avvertita l’assenza di Osimhen”

Antonio Corbo, giornalista, ha così commentato la prestazione del Napoli sull’edizione odierna di Repubblica. In particolare, il focus è puntato sull’attacco sceso in campo: “Mertens, almeno per il momento, non è il funambolico calciatore di allora. Si comprende la scelta di scendere in campo con Politano, Mertens, Lozano. Ma non si condivide, anche guardando gli esiti. Questo tridente surreale viene cambiato dopo un’ora, quando con la lucidità che lo contraddistingue, Spalletti ammette la delusione. Ritira due uomini del tridente leggero. Lozano per manifesta inferiorità, Mertens perché l’età pesa tanto, specie dopo un infortunio. In un’ora si è avvertita la mancanza di Osimhen più di quanto sia evidente la sua presenza, quando gioca”.