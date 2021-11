Repubblica – La migliore squadra del gioco in verticale vince anche di sacrificio: il punto su Salernitana-Napoli

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha fatto il punto su Salernitana-Napoli e non solo. Il match dell’Arechi ha dimostrato ancora una volta a Spalletti quanto siano pronti i suoi calciatori. L’attacco super leggero schierato dal tecnico partenopeo non sortisce alcun effetto sulla difesa granata che ha preparato molto bene la partita. Senza Osimhen gli azzurri sarebbero stati piuttosto prevedibili ed infatti è bastato raddoppiare la marcature su Mertens e Zielinski per non subire quasi nulla.

Spalletti però legge le partite come pochi ed in più può contare su validissime sostituzioni. Di qui gli ingressi di Petagna ed Elmas e sono proprio loro a guadagnarsi il tap-in poi messo in rete da Zielisnki. Grazie anche ad un monumentale Di Lorenzo i partenopei portano a casa altri tre punti senza puntare sulla verticalità di Victor Osimhen!