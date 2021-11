Napoli Femminile, sconfitta interna contro la Sampdoria al 95′

Il Napoli femminile cade in casa contro la Sampdoria al minuto 95′ con una rete in mischia della blucerchiata Carp. Azzurre sempre più in zona retrocessione con 4 punti e al terzultimo posto.

CRONACA DEL MATCH:

Primo tempo alla pari tra le due squadre con un tiro ,salvato sulla linea dai partenopei, dalla sampdoriana Giordano e un colpo di testa di Jaimes Soledad per le azzurre finito di poco alto. Da segnalare anche due espulsioni per il Napoli: al minuto 32′ rosso diretto per Di Marino a causa di una brutta entrata su Rincon e al 44′ doppio giallo per Awona che compromette inevitabilmente il secondo tempo delle ragazze di Pistolesi, che riescono a tenere botta agli attacchi della Sampdoria per poi cedere al minuto 95′ che vale lo 0-1 finale.

Il tabellino – Napoli-Sampdoria 0-1

Reti: 95′ Carp.

Napoli Femminile (3-4-3): Aguirre; Garnier, Di Marino, Awona; Erzen (45′ s.t. Corrado), Tui, Colombo, Abrahamsson (34′ p.t. Capitanelli); Porcarelli (17′ s.t. Acuti), Jaimes Soledad, Goldoni. A disposizione: Chiavaro, Popadinova, Kuenrath, Toniolo, Severini, Imprezzabile. Allenatore: Pistolesi.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; Novellino, Auvinen, Spinelli, Boglioni (16′ s.t. Bursi); Giordano, Battelani (40′ s.t. Musolino), Fallico; Rincón; Martínez (32′ p.t. Helmvall), Tarenzi (40′ s.t. Carp). A disposizione: Babb, Pescarolo, Carrer, Bazzano, Gardel. Allenatore: Cincotta.